In una nuova giornata di trattative per programmi e alleanze, nel terzo polo si ragiona di una donna come frontrunner, mentre a destra Meloni spiega di cosa si occuperà un suo possibile governo

Si apre una nuova giornata di trattative al centro, dove Matteo Renzi e Carlo Calenda stanno cercando il modo di mettersi d’accordo su collegi e leadership. Intanto, Giorgia Meloni dà un’intervista a Panorama in cui approfondisce il programma di FdI

La diretta

8.42 – Anche Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, insiste sul fatto che «noi siamo il vero centro».

«Non darei troppa importanza a quello che fanno Renzi e Calenda sia perché è totalmente imprevedibile sia perché si tratta di due figure abili all'interno dei palazzi ma ben lontane dal cuore della gente. Certo fa sorridere che l'ex segretario del Pd e un parlamentare europeo eletto nel Pd scoprano ora che il Partito democratico è un partito di sinistra che non tollera concorrenti alla sua sinistra» dice in un'intervista a Il Giornale.

«Il mio rapporto con Putin si collocava in momenti storici diversi ed è stato funzionale a tentare di costruire un rapporto con Mosca che inserisse la Russia in un ordinamento pacifico dell'Europa e dell'Occidente, basato sul diritto internazionale» dice sulle accuse di un atteggiamento ambiguo nei confronti di Mosca. «Ora la nostra posizione è chiarissima. È quella del nostro governo, dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica. La Russia ha violato la legalità internazionale ed oggi è un paese aggressore. L'ho ripetuto mille volte e mi offende doverlo ripetere ancora».

8.16 – Antonio Tajani sostiene che «l’unico voto utile moderato» sia quello a Forza Italia. Il riferimento è al nascente terzo polo centrista, che rischia di aggredire il versante più moderato dell’elettorato azzurro.

Col voto a FI per Tajani l’elettore dà il proprio contributo per «fare della nostra una vera coalizione di centrodestra, equilibrata nelle sue componenti» dice in un'intervista al Corriere della sera». «Disperdere il voto dandolo a chi lo porterebbe a sinistra indebolendo l'area di governo che noi vogliamo rappresentare sarebbe un grave errore».

8.12 – Con Matteo Renzi «ci stiamo sentendo, stiamo discutendo. Ma, visto com'è andata con il Pd, finché non sono depositati i simboli non mi sbilancio» dice Carlo Calenda in un’intervista a La stampa.

«Io spero che nasca» un Terzo polo, «ci sono tutte le premesse per farlo, perché con Italia Viva siamo vicini dal punto di vista programmatico. Poi c’è da accordarsi su come organizzare la campagna elettorale, su chi parlerà per la coalizione, oltre ovviamente ai collegi». Secondo il leader di Azione, potrebbe entrare in gioco una front runner, «magari una donna».

L'obiettivo, sostiene, «è arrivare a una maggioranza Ursula, costruendo una coalizione larga che chieda a Mario Draghi di rimanere a Palazzo Chigi. Meloni va battuta sul terreno del proporzionale, al Senato. Io mi candiderò lì. La mia sarà una battaglia strenua, peccato non possa farla con Letta». «A un certo punto non ho più capito con quale intesa ci saremmo presentati davanti agli elettori. Nell'ultima nostra riunione gli ho detto: “Enrico stai facendo la cavolata della tua vita”».

7.56 – «L'accozzaglia di Letta, così come la sinistra europea, è piena di gente che strizza da tempo l'occhio a Russia, Cina, Venezuela, Cuba. Che si faccia passare il centrodestra italiano come una minaccia per l'Occidente è ridicolo». Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un'intervista a Panorama ribadendo la collocazione atlantista del centrodestra «di cui siamo garanzia».

«La gestione del ministro Lamorgese è stata disastrosa, i numeri sono impietosi. Sento dire dalla sinistra che non si può fare campagna elettorale agitando spettri come l'immigrazione a cui nessuno crede più» dice sull’immigrazione.

Meloni parla anche delle implicazioni sui diritti di un suo eventuale governo. «La sinistra agita questi temi come bandiere ideologiche, raccontando gli italiani che con la Meloni al governo verranno colpiti i diritti e la libertà. Al contrario, noi daremo voce ai diritti e alle libertà di chi non ha voce, a partire dalle donne e dei bambini. Lavoreremo per attuare la prima parte della legge 194 e sostenere le donne che non vogliono abortire, difendere la libertà educativa delle famiglie da chi vuole imporre le teorie gender nelle scuole, ci batteremo per rendere l'utero in affitto reato universale e velocizzare le adozioni. Sono questioni di buon senso che non faranno male a nessuno».

