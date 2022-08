Con le alleanze chiuse, i partiti sono pronti a depositare simboli e liste e dare inizio alla campagna elettorale. Il centrodestra ha già concluso la stesura del programma, il centrosinistra vuole chiudere la spartizione delle candidature entro ferragosto.

9.09 – Sono il Partito liberale Italiano, il Maie (Movimento associativo italiani all'estero) e il Sacro Romano Impero cattolico "e pacifista" i primi tre a depositare i simboli al Viminale per la tornata elettorale del 25 settembre. Ora entreranno per gruppi di 5.

8.46 – Enrico Letta replica alla richiesta di dimissioni avanzata da Berlusconi nei confronti di Sergio Mattarella se il centrodestra dovesse riuscire a realizzare la riforma del presidenzialismo.

«Lui dice che se vince vuole cambiare la Costituzione in senso peggiorativo» e «attacca Mattarella mentre noi lo difendiamo. Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco a Mattarella e la richiesta di dimissioni dimostra che la destra è pericolosa per il paese». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta a Radio Anch'io aggiungendo: «Se oggi c’è un punto di unità nel paese è Mattarella e ora dopo aver fatto cadere Draghi vogliono fare cadere Mattarella».

8.42 – Secondo un retroscena di Repubblica, l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno sarebbe in procinto di candidarsi con Italexit di Gianluigi Paragone. Alemanno lo avrebbe aiutato a raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni. Alemanno è in rotta con il suo mondo di riferimento, quello delle destre, soprattutto a causa del conflitto ucraino: è infatti contrario all’invio di armi a sostegno di Kiev.

8.40 – Il presidenzialismo «spero si farà brevemente. E' un sistema perfettamente democratico. Se entrasse in vigore questa riforma, penso che sarebbero necessarie le dimissioni del presidente Mattarella per andare alle elezioni dirette del capo dello Stato». Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto ai microfoni di Radio Capital.

8.36 – Dopo il Pli, in fila per consegnare il proprio simbolo c'è il gruppo Maie, il Movimento Associativo Italiani all'Estero e il partito pacifista del Sacro Romano Impero.

Sono appena arrivati il generale Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, e Clemente Mastella con la lista Mastella Noi di Centro. Per la Lega è presente il senatore Roberto Calderoli e per il Terzo Polo il vicesegretario di Azione Andrea Mazziotti di Celso.

7.58 – «Noi rappresentiamo, proponendo un nuovo governo Draghi, l'antidoto al caos. E offriamo una grande capacità gestionale e amministrativa: siamo il polo della competenza e del buongoverno. Basta con ministri come Di Maio e Toninelli» dice Carlo Calenda in un’intervista al Messaggero.

«Mi candiderò a Roma, nel proporzionale. Ma è presto per parlare di candidature, le decideremo assieme a Renzi» dice.

Sulla stessa linea una delle sue principali alleate. «Proponiamo agli italiani una scelta di continuità con il governo di salvezza nazionale di Mario Draghi, che è stata un'esperienza mal sopportata da entrambi i poli proprio perché profondamente diversa dalle abituali pratiche della politica italiana» dicce la ministra per il Sud Mara Carfagna in un’intervista al Corriere del sera dopo la creazione del terzo polo, di cui era stata anche data come possibile front runner.

«Crediamo nella cultura del risultato, rifiutiamo la demagogia alla quale destra e sinistra continuano ad attingere a mani piene, scommettiamo sulle possibilità dell'Italia e non sulle sue paure».

7.56 – «Noi saremo la sorpresa di queste elezioni» dice il ministro degli esteri Luigi Di Maio, capo politico di Impegno Civico, in un'intervista a Il Corriere della Sera. Di Maio è convinto che «Impegno civico andrà oltre il 3 per cento e ci sarà spazio per tutti quelli che vorranno correre nelle liste».

Il ministro non ritiene che ci possa essere un futuro per il Pd con il suo vecchio partito, il M5s: «Non credo ci possa essere compatibilità tra la coalizione progressista e il partito di Conte, che ha scelto l'autodistruzione».

