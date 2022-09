Giorgia Meloni parla intorno alle tre di notte, quando i dati ormai non lasciano dubbi sulla sua vittoria: è la prima volta che un partito di destra è il più votato in Italia ed è la prima volta che lo è una formazione guidata da una donna. Il discorso mantiene però toni soft e tranquillizzanti

«Da quello che emerge si può dire che dagli italiani è arrivata una indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia». «Se si vuole far parte della storia si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di decine di milioni di italiani e noi non li tradiremo. Se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti».

La citazione di San Francesco

«Voglio ringraziare tutte quelle persone che ci hanno creduto, che non si sono date per vinte. Ci hanno dato per spacciati dal primo giorno in cui siamo nati. Non abbiamo creduto a quello che gli altri dicevano di noi, non abbiamo mollato, non ci siamo abbattuti neanche quando rimanevamo sulle stesse percentuali pur facendo grandi sacrifici».

In chiusura la citazione di San Francesco. «Quello che ci racconta questa notte è che le scommesse apparentemente impossibili sono possibili. E allora io ricordo che in uno dei primi eventi di Fratelli d'Italia citai una frase di San Francesco che diceva "tu comincia a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile e alla fine ti scoprirari a fare l'impossibile”. Ed è quello che abbiamo fatto noi».

