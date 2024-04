I candidati sono tre: Vito Bardi per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra ed Eustachio Follia di Volt. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi

Secondo giorno di elezioni regionali in Basilicata. Le urne saranno aperte fino alle 15 per scegliere chi guiderà la regione per i prossimi cinque anni e per eleggere i venti componenti del consiglio regionale.

Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi e dovrà concludersi entro 12 ore. I risultati ufficiali dovrebbero arrivare in serata, non ci saranno exit poll.

L’Affluenza

Alle 23 di domenica, primo giorno di voto, l’affluenza è stata del 37,74 per cento, un dato in calo rispetto al 53,52 per cento registrato alla stessa ora nel 2019, quando però si è votato solo di domenica.

Alle 9 di domenica l’affluenza era del 9,12 per cento, mentre alle 19 era del 27,37 per cento.

I candidati

I candidati sono tre. I sondaggi delle ultime settimane danno per favorito il governatore uscente ed esponente di Forza Italia Vito Bardi, appoggiato da un inedito “campo largo” composto dai partiti di centrodestra insieme ad Azione di Carlo Calenda e da Italia viva di Matteo Renzi. Piero Marrese è il nome scelto dal centrosinistra, appoggiato dal Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, oltre che da liste civiche. Corsa solitaria, invece, per Eustachio Follia di Volt.

La legge elettorale

In Basilicata è previsto un turno unico senza ballottaggio: verrà eletto chi riceverà più voti. A differenza della Sardegna, e come in Abruzzo, non è ammesso il voto disgiunto, cioè votare per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro. Si può scegliere direttamente il candidato oppure una lista collegata. In quest’ultimo caso il voto va direttamente anche al presidente designato.

Nel 2019 il candidato del centrodestra ha vinto con il 42,2 per cento, contro il 33,1 per cento ottenuto Carlo Trerotola, candidato dal centrosinistra, che però correva senza il Movimento 5 stelle. Il M5s in quell’occasione è stato il partito più votato: con Antonio Mattia, il partito allora ancora sotto la guida nazionale di Luigi Di Maio ha conseguito il 20,3 per cento, precedendo di un punto la Lega.

Articolo in aggiornamento...

