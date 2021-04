Il sondaggio di Winpoll commissionato da Il Sole 24 Ore traccia un quadro sommario riguardo alle preferenze dei cittadini romani per le prossime elezioni comunali.

La chiamata alle urne è stata posticipata al prossimo autunno per via della pandemia e per ora l’unico candidato certo è Carlo Calenda di Azione, che ha annunciato la sua corsa per il Campidoglio lo scorso ottobre.

Il garante del Movimento Cinque stelle ha invece appoggiato una ricandidatura dell’attuale sindaca Virginia Raggi, mentre il Pd di Enrico Letta sembra essere orientato verso l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che dovrà avere la conferma dalle primarie interne al partito. Per la coalizione di destra, invece, il nome non è ancora pervenuto.

Il sondaggio

Il sondaggio, svolto dal 12 al 14 aprile su un campione di mille cittadini maggiorenni residenti nel comune di Roma, vede l’attuale sindaca ultima in classifica. Infatti, sette romani su dieci esprimono un giudizio negativo sulla sua amministrazione che ottiene però il gradimento del 79 per cento sei suoi sostenitori.

Per quanto riguarda i nomi dei possibili candidati per il Campidoglio sono abbastanza conosciuti tranne Fabio Rampelli (solo il 51 per cento degli intervistatei afferma di sapere chi sia) attuale vicepresidente della Camera per Fratelli d’Italia. Nello specifico: Gualtieri (79 per cento), Calenda (87 per cento), Bertolaso (94 per cento), Zingaretti e Raggi (99 per cento a testa).

Nonostante Zigaretti ha già detto più volte che non si candiderà a sindaco della capitale, è il politico di cui i romani più si fidano (44 per cento), seguito a pari merito da Bertolaso e Calenda (43 per cento), Gualtieri (42 per cento), Rampelli (33 per cento) e per ultima la sindaca Raggi (28 per cento).

Sia Calenda che Zingaretti sono i politici che godono di maggior consenso anche tra i sostenitori delle altre compagini politiche. «Il primo più nel centrodestra (3,7 dalla Lega e 4,7 da Fratelli d'Italia nella propensione al voto), Zingaretti tra i Cinque Stelle (4,1)» si legge nel sondaggio.

Se Guido Bertolaso raggiungesse il ballottaggio come candidato del centrodestra vincerebbe sia con Virginia Raggi (57,9 a 42,1) che con Roberto Gualtieri (54,3 a 45,7), mentre perderebbe contro Calenda (48,3 a 51,7) e Zingaretti (53,4 a 46,6).

I partiti

Per quanto riguarda i partiti invece, le intenzioni di voto dei lettori si dividono tra il Partito democratico (24,2 per cento) e Fratelli d’Italia (22,8 per cento). Mentre il Movimento cinque stelle si accontenterebbe di un 14,3 percento e il partito di Calenda un innocuo 3,3 per cento. Complessivamente tra le coalizioni il centrodestra supera il centrosinistra di circa 5 punti (41,7 per cento a 36,8 per cento).

