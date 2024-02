Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico in Senato, in un'intervista al Corriere della Sera si è detto molto soddisfatto, «perché solo qualche mese fa era inimmaginabile che stessimo commentando questi dati frutto di un grande lavoro e di un grande sforzo da parte del centrosinistra per costruire un’alternativa credibile, ed è un peccato che Renato Soru non lo abbia capito». I dati, secondo Boccia, mostrano che «il centrodestra non è maggioranza assoluta» e che «l'arroganza del potere non paga», ciò che si paga invece sono le promesse mancate.

Il capogruppo del Pd al Senato assicura poi che non c'è «alcuna sudditanza» nei confronti del Movimento 5 Stelle, sperando che il dato del Pd primo partito in Sardegna venga confermato. Sostenere una candidata che non proviene dalle fila del partito è, per Boccia, «segno di una grande responsabilità politica». In un'alleanza, conclude, si mira al risultato politico complessivo, «a noi non interessa piazzare i nostri candidati, curare il nostro orticello e restare isolati».