Oggi è l’ultimo giorno per i partiti e movimenti politici per depositare il proprio simbolo presso il ministero dell’Interno e correre alle elezioni che si terranno il prossimoi 25 settembre. Fino a oggi sono stati 81 i simboli presentati, tra questi ci sono quelli dei partiti più importanti e che hanno il numero più alto di consensi. Le porte del Viminale si chiuderanno oggi alle 16, ma la campagna elettorale è solo agli inizi.

12.11 – Cappato e Demagistris consegnano i loro simboli

Dopo l’ex sindaco di Napoli De Magistris che ha depositato il simbolo di Unione Popolare, anche Marco Cappato ha depositato oggi il suo logo di “Referendum e democrazia”.

12.01 – I sondaggi della Lega

Secondo la Lega il partito è in crescita nei sondaggi. Il Carroccio riporta i sondaggi di Enzo Risso che nell’ultima rilevazione eseguita tra il 5 e il 12 agosto ha riportato un aumento dell0 0.6 per cento per la Lega, che passa dal 14,1 per cento al 14, 7 per cento. Per Risso il valore complessivo del centrodestra è al 45,3 per cento contro il 34,9 per cento della somma di Pd, Azione, Iv, +Europa, Articolo 1, Sinistra Italiana e Verdi, Insieme per il Futuro.

11.59 – Le parlamentarie del M5s

Nella giornata di ieri il Movimento Cinque stelle ha annunciato l’inizio delle parlamentarie per il 16 agosto. Ogni iscritto potrà esprimere da una a tre preferenze nella piattaforma online SkyVote. Leggi le regole nell’articolo di approfondimento:

10.30 – Giorgia Meloni vuole eleggere il capo dello stato

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la leader di Fratelli d’Italia ha ribadito la sua volontà politica verso il presidenzialismo. «FdI si batterà per il presidenzialismo, il Pd lo considera un pericolo per la democrazia. E gli italiani sceglieranno», ha detto Giorgia Meloni.

«Non c’è nessuna dichiarazione di ostilità nei confronti di Mattarella. Il dubbio su cosa possa accadere dopo l’approvazione di una riforma ci può stare, ma noi pensiamo che la cosa più naturale e logica sia che una riforma di questa portata, che cambia l’assetto dei poteri, entri in vigore non a governo in carica, ma nella legislatura successiva. Esattamente come è avvenuto con la riduzione del numero dei parlamentari», dice la leader di Fratelli d’Italia. «Noi proponiamo il presidenzialismo da sempre, non c’è nessuna ragione contingente. Ci andrebbe bene anche se alla fine gli italiani dovessero scegliere un presidente di sinistra».

10.01 – La Lega annuncia un #credo al giorno

Dopo aver lanciato la campagna elettorale venerdì sera con la parola chiave “credo” la Lega di Matteo Salvini ha annunciato che pubblicherà sui social un “credo” quotidiano e diverso per elencare gli obiettivi del Carroccio. Oggi, si parte con la parola d’ordine generale: #credo negli italiani.

