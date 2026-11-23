Dai centri diurni ai monumento locali, fino ai ponti tra gli emendamenti della manovra spiccano mancette ai territori. Che sono sempre più importanti in vista delle elezioni con il ritorno delle preferenze
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Parcheggi, marciapiedi, stradine, centri diurni. Ma anche infrastrutture, festival e mostre. Tra gli emendamenti della manovra non ci sono solo i grandi temi, come le pensioni, la sanità, il potere d’acquisto, che spaccano la maggioranza. Immancabili, ecco le mancette ai territori. Peraltro con il ritorno delle preferenze alle elezioni, diventa fondamentale l’attenzione – ossia la richiesta di risorse economiche – ai futuri collegi. Una dinamica destinata a svilupparsi in futuro con i parlamenta