Addio Emma Bonino, la sua forza è sempre stata la parola

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Fin dall’inizio la leader radicale si è distinta per i suoi comportamenti anticonformisti. Ma la costante del suo lungo viaggio politico è stata quella della parola diretta. Dell’esprimere senza paraventi una opinione, che fosse controcorrente o meno. In fondo è stata una espressione diversa del radicalismo pannelliano

Nel gennaio del 1975 irrompe una notizia destinata ad avere un impatto duraturo nella politica e nel costume italiano: l’arresto di due militanti del Centro d’informazione sulla sterilizzazione e sull’aborto (Cisa) per aver aiutato le donne a interrompere la gravidanza in un ambiente sicuro. Sono Adele Faccio, militante femminista libertaria, e la giovane Emma Bonino. ANSA Due donne che entrano fragorosamente nell’universo politico e diventeranno, l’anno dopo, nel 1976, due dei quattro eletti d