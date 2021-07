L’Italia ha vinto gli Europei di calcio 2020 che il Covid-19 ha spostato al 2021, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella finale dell 11 luglio ha gioito sugli spalti dello stadio di Wembley, una presenza annunciata giorni prima e che i social attendevano con trepidazione. Oggi incontrerà la squadra al completo al Quirinale. Nel pomeriggio la squadra di Mancini sarà ricevuta a palazzo Chigi dal premier Mario Draghi alle 18.

Applausi e sorrisi

Stava per arrivare il fischio d’inizio ed è arrivato il primo tweet direttamente dall’account del Quirinale. Nello stadio entra la squadra, e anche il presidente della Repubblica.

Poi il gol: al 22esimo del secondo tempo segna Leonardo Bonucci (il più anziano a fare rete durante la finale) e Mattarella esulta, applaude e sorride. L’immagine sgranata ripresa dalla tv l’ha diffusa direttamente il Quirinale. «Condividete Mattarella Felice per avere fortuna» commenta Ornella, «Questa è pure la rivincita dei nonni da questi anni tristi» scrive alinon80.

Il video lo diffondono direttamente gli utenti.

Non sono mancati nemmeno i meme. I primi sull’inquadratura iniziale del presidente con il cellulare in mano: «Mattarella che toglie Immobile dalla squadra del fantacalcio»

Quando il grande momento arriva basta un hashtag, la foto del campo e del campo che si riflette nei suoi occhiali: #campioni.

Matteo Berrettini

Nello stesso giorno si è disputata la finale di un altro torneo, quello di tennis di Wimbledon. Matteo Berrettini è stato il primo italiano ad arrivare in finale. Mattarella ha deciso di festeggiare con lui: «Guardami come Mattarella guarda Berrettini» commentano.

Ed è con lui che stringe la bandiera tricolore. Insieme a loro la sottosegretaria di stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport e atleta olimpionica, Valentina Vezzali.

I meme sono a scapito della Royal Family: «W la Repubblica».

Come Pertini

E mentre si sta concludendo il suo settennato, la citazione è evidente. «Ma buon dio, che ci sia una sosta nelle preoccupazioni, nella tristezza, nella insoddisfazione. Dopo sei giorni di lavoro viene la domenica no? Chi ha lavorato sei giorni ha il diritto alla domenica di andare a gioire al mare o in montagna, e gli si deve dire come mai gioisci quando attendi il lunedì? Io adesso penso alla domenica, e lunedì verrà a suo tempo». Sandro Pertini rispondeva così dopo la finale dell’11 luglio 1982 a un giornalista che gli chiedeva se fosse il caso di festeggiare. L’Italia aveva vinto i Mondiali. Mattarella ieri si è dedicato completamente alla domenica e ha visto la vittoria: «Proprio come Pertini» ha sottolineato il commento della Rai durante l’attesissima partita.

Il portavoce, Giovanni Grasso, ha diffuso un video dell’accoglienza dell’equipaggio presidenziale: «Ha portato fortuna, signor presidente, grazie».

«Mattarella forever» twitta Francesca De Seta, Louis_Tommy91 aggiunge: «Quanto ci mancherà Mattarella».

