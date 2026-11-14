Al museo dell’Ara Pacis parliamo del nostro paese in vista delle elezioni con lettori e lettrici. E con i nostri ospiti. Abbiamo iniziato ieri e continuiamo anche oggi: qui tutto il programma

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Che Italia vogliamo? Che Paese vogliamo costruire in vista delle prossime elezioni? Ieri ne abbiamo parlato insieme alle lettrici, ai lettori e ai nostri ospiti a "L’Italia di Domani”, l’evento che abbiamo organizzato al museo dell’Ara Pacis a Roma per il 14 e 15 novembre.

È stata una giornata piena di incontri, dibattiti e fitta di spunti di riflessione che ha arricchito molto anche noi, soprattutto grazie voi che ci leggete, che ci avete voluto conoscere e vi siete impegnati a capire quali sono le filosofie che rendono vivo il nostro giornale.

Proprio come ieri anche oggi proseguiamo il confronto insieme. Daremo forma a un laboratorio di idee aperto a tutte e tutti, dove confrontarsi, ascoltare opinioni diverse e mettere a confronto promesse elettorali e bisogni reali. Al centro dei dibattiti ci sono politica, geopolitica, economia, lavoro, scuola, sanità, ambiente e diritti. L’ingresso è gratuito.

Tra gli ospiti sul palco con noi: Niccolò Ammaniti, Luca Bottura, Giuseppe Conte, Marco Damilano, Antonio Manzini, PIF, Michela Ponzani, Silvia Salis, Roberto Saviano, Elly Schlein, Giovanni Storti, Margherita Vicario e tanti altri.

Tutto il programma

Gli appuntamenti di domenica 15 novembre

10.45 - 11.30 La sfida - un racconto inedito a due voci

Con Niccolò Ammaniti e Antonio Manzini

11.30 – 11.45 Il treno dello sviluppo

Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo FS con Stefano Vergine

11.45 - 12.00 Volare per crescere

Vincenzo Nunziata, Presidente Aeroporti di Roma SpA con Stefano Vergine

12.00 - 12.45

Giuseppe Conte intervistato da Daniela Preziosi

12.45 - 13.30 La terra è la nostra casa

Giovanni Storti con Sofia Pasotto

15.30 - 16.15 A scuola di democrazia

Espérance Hakuzwimana, Christian Raimo e Mila Spicola con Danilo Fastelli

con le illustrazioni dal vivo di Fabio Magnasciutti

16.15 - 16.30 Il rientro dei talenti, una scommessa da vincere

Martino Bellincampi, Gruppo IZI SpA con Chiara Sgreccia

16.30 - 17.15 Giornalismo sotto attacco

Claudia Di Pasquale, Corrado Formigli, Roberto Saviano con Giovanni Tizian

17.15 - 18.00 Così lontani, così vicini: due ricette per l’Italia

Nicola Fratoianni e Francesco Lollobrigida con Nicola Imberti

18.00 - 18.30 Nessuna si salva da sola. La rivoluzione della cura

Margherita Vicario con Emanuela Del Frate

18.30 - 19.15 Elly Schlein intervistata da Emiliano Fittipaldi

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