Il 12 giugno 1991, dieci mesi prima della strage di Capaci, i tre partecipano a un convegno a porte chiuse organizzato a Bologna dall’associazione creata da Beniamino Andreatta. Il tema è “Criminalità e finanza”. Gli interventi del magistrato e dell’allora vicesegretario della Dc, sono ora pubblicati nel numero straordinario della rivista del centro studi che, con articoli e contributi inediti, ne ripercorre i 50 anni di attività. Ne pubblichiamo alcuni stralci

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È la mattina del 12 luglio 1991, dieci mesi prima della strage di Capaci, Giovanni Falcone è a Bologna, invitato da Beniamino Andreatta a partecipare a una giornata di lavoro a porte chiuse, organizzata dall’Arel, sul tema Criminalità e finanza. Il magistrato è direttore generale degli Affari penali del ministero della Giustizia nel governo Andreotti. Accanto a lui c'è un altro siciliano, è Sergio Mattarella, in quel momento è vicesegretario della Dc. I loro interventi di quel giorno (di cui rip