Famiglia Schifani, Al posto di Armao arriva il suo braccio destro

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Togli Armao, metti l’uomo di fiducia di Armao. Alla Regione Sicilia, il presidente Renato Schifani pare essersi ispirato al maestro Miyagi del film Karate Kid per scegliere chi gli farà da consulente in quest’ultimo anno di mandato. Dopo l’indagine che ha portato ai domiciliari Gaetano Armao, accusato di aver preso tangenti dagli imprenditori che cercavano corsie preferenziali alla Regione, Schifani lo ha sollevato dall’incarico di esperto. Al posto di Armao – vicepresidente ai tempi del gover