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Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari scrive a Domani per smentire una sua «presunta distanza dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, arrivando a sostenere che lo considererei “più un problema che una risorsa”». Il sottosegretario fa riferimento all’articolo di Giovanni Tizian in cui si dà conto della distanza crescente tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro Guido Crosetto.

Fin dai tempi della fondazione di FdI il legame tra i due è stato saldissimo, ma durante la legislatura le loro posizioni si sono divaricate, in particolare sui fondi sul riarmo. Le divergenze sulle nomine e gli scandali che hanno riguardato il ministro – che questo giornale ha più volte raccontato – hanno accresciuto la diffidenza di Meloni verso Crosetto. Nell’articolo si dà conto anche della freddezza tra i due sottosegretari Fazzolari e Mantovano e il ministro della Difesa.

Ed è su questo punto che Fazzolari interviene, smentendo un raffreddamento dei rapporti. «Mi lega a Guido Crosetto un’amicizia sincera e nutro nei suoi confronti grande stima. Non lo considero soltanto una risorsa preziosa per il partito, ma soprattutto per l’Italia. Sono convinto che Guido Crosetto sia il miglior ministro della Difesa che la nostra Nazione possa avere in questi tempi così difficili e complessi».

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