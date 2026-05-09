I braccialetti elettronici contro i femminicidi. «Servono più risorse»

«Non si può contrastare la violenza di genere con riforme a costo zero», dice l’ex magistrato. Dispositivi insufficienti e malfunzionamenti. «Ma è presidio strutturale»

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Daniela Zinnanti, Tiziana Vinci, Camelia Ion, Celeste Palmieri, Concetta Marruocco, Roua Nabi. Sono alcune delle molte donne uccise da partner o ex, vittime di femminicidio o di tentato femminicidio, che le istituzioni non sono state in grado di tutelare per ritardi, malfunzionamenti o mancanza di informazioni sul braccialetto elettronico. Nella storia di alcune di queste donne è ancora necessario capire cosa non abbia funzionato nell’infrastruttura di protezione, ma il dispositivo rimane un «pr