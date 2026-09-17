Figli d’arte e neri, giovani meloniani a caccia di seggi

Alla festa dei giovani di FdI spicca l’ex baby sindaco di un comune bergamasco, Schiavi. Ma anche il figlio del viceministro degli Esteri Cirielli, e il “nuovo Donzelli” consigliere in Toscana
Non c’è solo l’onda nera dell’editore di Passaggio al bosco, Marco Scatarzi, ospite al panel con la sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, nonostante i libri contestati sul fascismo, e degli influencer di Fashowpinion, che deridono i valori dell’antifascismo. A Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la giovanile di Fratelli d’Italia, si affaccia la nuova generazione del partito di Giorgia Meloni. Esponenti del mondo della cultura, dell’informazione e i militanti di Gn, alcuni già pro