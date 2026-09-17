A Fenix anche il poeta vannacciano

Figli d’arte e neri, giovani meloniani a caccia di seggi

Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale
Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale
Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale
Stefano Iannaccone
Segui Domani su Google
17 settembre 2026 • 20:43

Alla festa dei giovani di FdI spicca l’ex baby sindaco di un comune bergamasco, Schiavi. Ma anche il figlio del viceministro degli Esteri Cirielli,  e il “nuovo Donzelli” consigliere in Toscana

Non c’è solo l’onda nera dell’editore di Passaggio al bosco, Marco Scatarzi, ospite al panel con la sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, nonostante i libri contestati sul fascismo, e degli influencer di Fashowpinion, che deridono i valori dell’antifascismo. A Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la giovanile di Fratelli d’Italia, si affaccia la nuova generazione del partito di Giorgia Meloni. Esponenti del mondo della cultura, dell’informazione e i militanti di Gn, alcuni già pro

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.