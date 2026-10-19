atteso il sesto “pacchetto” securitario

Fermo per i minori e 500 militari a Milano, Meloni sforna l’ennesimo (inutile) decreto

Giulia Merlo
19 ottobre 2026 • 20:11Aggiornato, 19 ottobre 2026 • 22:10
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Dopo il vertice, palazzo Chigi ha voluto un nuovo decreto che renda operativa la stretta securitaria su baby gang e arresti. Il monito del Quirinale: «violenze inattese» e da «soggetti inediti», serve «un’analisi intelligente» sotto «diversi profili» 

Sarà una risposta «forte». Questo trapela dopo il vertice sull’ordine pubblico presieduto dalla presidente Giorgia Meloni, a cui hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Francesco Lollobrigida, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, insieme ai vertici delle Forze di polizia e dell’intelligence. Un’ora e mezza di incontro, in cui si sono approfondite le misure necessarie alla «prevenzio

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.