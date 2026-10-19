Fermo per i minori e 500 militari a Milano, Meloni sforna l’ennesimo (inutile) decreto

Dopo il vertice, palazzo Chigi ha voluto un nuovo decreto che renda operativa la stretta securitaria su baby gang e arresti. Il monito del Quirinale: «violenze inattese» e da «soggetti inediti», serve «un’analisi intelligente» sotto «diversi profili»

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Sarà una risposta «forte». Questo trapela dopo il vertice sull’ordine pubblico presieduto dalla presidente Giorgia Meloni, a cui hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Francesco Lollobrigida, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, insieme ai vertici delle Forze di polizia e dell’intelligence. Un’ora e mezza di incontro, in cui si sono approfondite le misure necessarie alla «prevenzio