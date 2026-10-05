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Finanziamento da 81.900 euro, l’ex meloniano va con Vannacci

Carmine Gazzanni e Stefano Iannaccone
05 ottobre 2026 • 07:00
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Il 21 settembre il giovane imprenditore Dylan Pedico, ex dirigente all’estero di Fratelli d’Italia, ha destinato 81.900 euro a Futuro nazionale. Una delle donazioni più generose al partito di Vanacci

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Dal sostegno a Giorgia Meloni al finanziamento a Roberto Vannacci. A conferma che Futuro nazionale “pesca” da Fratelli d’Italia. Il giovane imprenditore Dylan Pedico ha fatto la propria scelta: il 21 settembre ha destinato 81.900 euro a FnV. Una delle donazioni più generose confluite nelle casse del neonato partito di estrema destra. A rendere interessante il maxi bonifico non è soltanto la sostanziosa cifra. È soprattutto il curriculum di chi l’ha disposto. Pedico, imprenditore lombardo, è l’

Carmine Gazzanni e Stefano Iannaccone
Carmine Gazzanni e Stefano Iannaccone
Carmine Gazzanni e Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.