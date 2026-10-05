Finanziamento da 81.900 euro, l’ex meloniano va con Vannacci

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Dal sostegno a Giorgia Meloni al finanziamento a Roberto Vannacci. A conferma che Futuro nazionale “pesca” da Fratelli d’Italia. Il giovane imprenditore Dylan Pedico ha fatto la propria scelta: il 21 settembre ha destinato 81.900 euro a FnV. Una delle donazioni più generose confluite nelle casse del neonato partito di estrema destra. A rendere interessante il maxi bonifico non è soltanto la sostanziosa cifra. È soprattutto il curriculum di chi l’ha disposto. Pedico, imprenditore lombardo, è l’