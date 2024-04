Eike Schmidt è ufficialmente il candidato sindaco di Firenze per il centrodestra. Lo ha annunciato lo stesso Schmidt, che dopo la guida degli Uffizi a Firenze è oggi direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, convocando questa mattina la stampa in piazza della Signoria, proprio sotto Palazzo Vecchio.

«Sciolgo ufficialmente la riserva e mi candido a sindaco di Firenze - ha detto -. Oggi stesso chiederò ai partiti del centrodestra di sostenere questa campagna elettorale».

La candidatura dell’ex sovrintendente degli Uffizi era nell’aria da mesi, ma con l’ufficialità si apre davvero la campagna elettorale fiorentina. Schmidt avrà di fronte due avversarie, quella sostenuta dalla sinistra e dal Pd Sara Funaro e Stefania Saccardi, il nome che ha lanciato Matteo Renzi, in rottura con i dem con cui pure governa la città.

«La settimana prossima tornerò a Napoli probabilmente per l'ultima volta per le prossime settimane. Chiederò l'aspettativa prima dei termini di legge di 45 giorni. Ci vorranno alcuni giorni per avere l'ok dal ministero della Cultura a Roma ma penso che da metà mese sarò al 100 per cento qui in campagna elettorale a Firenze» ha spiegato.

