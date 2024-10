Ismaele La Vardera, dopo la pubblicazione della notizia di Domani, ha chiesto un’indagine sulla vicenda per esaminare in dettaglio le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche

Un chiarimento sull’intreccio tra i finanziamenti erogati dalla regione Sicilia all’associazione Abc di Sortino, in provincia di Siracusa, e la donazione dell’Abc produzioni, società che condivide l’indirizzo della sede legale con l’associazione Abc. La richiesta è arrivata da Ismaele La Vardera, deputato del gruppo Misto nell’Assemblea regionale siciliana, che ha presentato un’interrogazione dopo la pubblicazione della notizia da parte di Domani.

La storia, come raccontato da questo giornale, è iniziata nel 2020 quando l’attuale deputato e figura in ascesa di Fratelli d’Italia, Manlio Messina, da assessore al Turismo e allo spettacolo, ha firmato l’atto con cui è stato garantito lo stanziamento di oltre diecimila euro dei fondi Furs (Fondo unico per lo spettacolo), a favore dell’associazione Abc. La società Abc, che gestisce la stagione all’omonimo teatro di Catania, ha donato 20mila euro a Fratelli d’Italia alla voce elargizione liberale.

L’interrogazione in Sicilia

Tutto legittimo, certo. Ma di fronte a questa situazione La Vardera ha sollecitato «un'indagine approfondita sulla gestione dei contributi erogati dall'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana in favore dell’Associazione culturale Abc di Sortino.

Tale indagine dovrà non solo verificare la regolarità delle procedure di assegnazione dei fondi, ma anche esaminare in dettaglio le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, per accertare se i finanziamenti siano stati effettivamente impiegati in conformità con le finalità dichiarate e nel rispetto delle normative vigenti».

Scrive ancora La Vardera nell’atto: «Un’indagine di tale portata è imprescindibile per garantire la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza nella gestione delle risorse pubbliche e dissipare i leciti dubbi sollevati da questa vicenda».

La versione di Abc

«L’associazione Abc e Abc produzioni srl sono due cose diverse», ha riferito a Domani Carlo Auteri, già consulente artistico a titolo gratuito del teatro Abc e ora vice capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana. Una versione che però, secondo La Vardera, necessita di approfondimenti.

