Il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone (FdI) ha risposto all’articolo di Cecilia Ferrara sulla situazione dei lavoratori dello spettacolo.

«Smentiamo categoricamente l'articolo di Cecilia Ferrara apparso stamattina su Domani: il Fus sarà sostituito dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, incrementato nella propria dotazione, e stiamo già lavorando alla redazione delle norme attuative per il Codice dello Spettacolo, come ha dichiarato già il ministro Sangiuliano» scrive Mollicone in una nota.

«In legge di bilancio troveranno spazio incrementi per l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Presto sarà istituito il Tavolo dello spettacolo fra Ministero della Cultura e Ministero del Lavoro, integrando anche il tavolo sulla crisi dello spettacolo che fu costituito dal precedente governo su nostro impulso. L'impegno del governo Meloni e della maggioranza nei confronti dello spettacolo è massimo. Il Fus diventerà Fnsv, con criteri di accesso nuovi e più plurali, con più fondi» continua.

