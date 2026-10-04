Fontana per i taxi: bando da 2 milioni per le nuove auto

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Mentre dall’1 settembre per i pendolari lombardi è scattato l'aumento di quasi il 4 per cento su biglietti e abbonamenti Trenord, la priorità della giunta guidata da Attilio Fontana è un’altra: favorire l’acquisto di auto ai tassisti. Una lobby da sempre amica della destra. Parte infatti il bando regionale che stanzia 2,1 milioni per rottamare i vecchi taxi con vetture elettriche o ibride. A esultare è l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente (Fratelli d’Italia):