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Fontana per i taxi: bando da 2 milioni per le nuove auto

Mila Fiordalisi
04 ottobre 2026 • 23:55
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Arriva il bando della giunta lombarda, guidata da Attilio Fontana, per una spesa di oltre 2 milioni di euro. L’aiuto economico è un contributo, a fondo perduto, che copre fino al 50 per cento del costo sostenuto, al netto dell’Iva

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Mentre dall’1 settembre per i pendolari lombardi è scattato l'aumento di quasi il 4 per cento su biglietti e abbonamenti Trenord, la priorità della giunta guidata da Attilio Fontana è un’altra: favorire l’acquisto di auto ai tassisti. Una lobby da sempre amica della destra. Parte infatti il bando regionale che stanzia 2,1 milioni per rottamare i vecchi taxi con vetture elettriche o ibride. A esultare è l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente (Fratelli d’Italia):

Mila Fiordalisi
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Mila Fiordalisi

Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.