Viva l’Europa unita, democratica e antifascista. Che non è quella di Meloni

Restituendo i carteggi dei padri europeisti e il senso storico degli eventi, l’ultimo libro di Federico Fornaro (Ventotene. Le radici della nostra libertà) si confà alla forma del contributo intellettuale che non rifugge dal confronto con la crisi del nostro tempo
Dove collocare la sovranità nazionale in un contesto che la nostra modernità ha definito inevitabilmente globale e interrelato; come riconsegnare all’antifascismo il senso di radice fondativa della Repubblica ottanta anni dopo la sua nascita; come immaginare uno spazio europeo capace di superare lo scoglio di un funzionalismo minimale (la sola collaborazione intergovernativa) approdando a una cooperazione che metta in discussione gli assetti secolari dei rapporti tra gli Stati del continente; co