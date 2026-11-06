il saggio di federico fornaro

Viva l’Europa unita, democratica e antifascista. Che non è quella di Meloni

Davide Contistorico
06 novembre 2026 • 19:55
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Restituendo i carteggi dei padri europeisti e il senso storico degli eventi, l’ultimo libro di Federico Fornaro (Ventotene. Le radici della nostra libertà) si confà alla forma del contributo intellettuale che non rifugge dal confronto con la crisi del nostro tempo

Dove collocare la sovranità nazionale in un contesto che la nostra modernità ha definito inevitabilmente globale e interrelato; come riconsegnare all’antifascismo il senso di radice fondativa della Repubblica ottanta anni dopo la sua nascita; come immaginare uno spazio europeo capace di superare lo scoglio di un funzionalismo minimale (la sola collaborazione intergovernativa) approdando a una cooperazione che metta in discussione gli assetti secolari dei rapporti tra gli Stati del continente; co

Davide Conti
Davide Conti
Davide Contistorico

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).