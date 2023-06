«Giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza del nostro movimento politico che convocherà il consiglio nazionale di Forza Italia. Sarà chiamato a eleggere il presidente del gruppo politico, fino al prossimo congresso nazionale, che dovrà essere convocato dal nuovo presidente, sentito il consiglio nazionale». Antonio Tajani legge lo statuto per presentare i prossimi passi di Forza Italia, durante la conferenza stampa nella sede romana del partito.

La telefonata

«Per me non è facile parlare. Siamo ancora profondamente scossi per la scomparsa del nostro leader», ha detto. «È difficile guardare al futuro senza di lui, ma voleva che lo facessimo. I suoi sogni resteranno e toccherà a noi fare in modo che si trasformino in realtà. Stamane ho ricevuto una telefonata di Marina Berlusconi che mi ha chiesto di ringraziare per le manifestazioni di affetto ricevute per suo padre. Mi ha autorizzato a rendere pubblico questo colloquio». Tajani ha detto che Marina ha assicurato, «nel rispetto dei ruoli», la vicinanza della famiglia al partito.

Ha poi detto che le iniziative politiche già programmate saranno confermate: «Il 29 settembre (in coincidenza con quello che era il compleanno del leader, ndr) terremo una tre giorni nazionale azzurra a Paestum per rilanciare e preparare Forza Italia alle Europee».

La versione di Ronzulli

«Non sarà un partito litigioso e debole», ha detto la capogruppo Licia Ronzulli. «I senatori mi hanno dato mandato per dire che siamo tutti uniti per portare avanti il lavoro e i princìpi del presidente Berlusconi. C'è un percorso assolutamente condiviso per dare continuità al lavoro fatto».

