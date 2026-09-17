Fondi agli amici: Rocca e quei 50mila euro per Il Tempo

La spa Laziocrea ha firmato uno stanziamento per il quotidiano di Angelucci che ha un solido legame con il governatore, esponente di Fratelli d’Italia

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Uno stanziamento di 50mila euro per la festa del quotidiano Il Tempo. Tra i Pronto soccorso in perenne emergenza e un sistema sanitario regionale che fatica a garantire le prestazioni di base, la giunta regionale del Lazio, guidata da Francesco Rocca, ha trovato nel bilancio i fondi per altre priorità: finanziare il salotto di un giornale di area conservatrice. E di proprietà della famiglia Angelucci. L’operazione è scritta nero su bianco in una determina della società in-house Laziocrea spa, ch