Fratelli di Marra: il finanziamento di Adn a Chiara Colosimo

La deputata meloniana ha ricevuto un versamento, risalente al 2022, di una società gemella dell’agenzia di stampa, che fa capo sempre a Pippo Marra
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Tra i finanziamenti ottenuti nel 2022 dalla meloniana Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia, c’è anche quello da cinquemila euro di AdnKronos Comunicazione, di cui è proprietaria la Gmc, Giuseppe Marra Communications che fa capo a Pippo Marra, patron dell’omonima agenzia di stampa, l’Adnkronos. La srl, che tra le altre cose si occupa di relazioni pubbliche per enti e imprese, è presieduta dal 2016 dall’ex vicecomandante della Guardia di finanza e amico di Marra, Mi