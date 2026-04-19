Sostegno “mediatico”

Fratelli di Marra: il finanziamento di Adn a Chiara Colosimo

Enrica Riera
19 aprile 2026 • 23:55

La deputata meloniana ha ricevuto un versamento, risalente al 2022, di una società gemella dell’agenzia di stampa, che fa capo sempre a Pippo Marra

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Tra i finanziamenti ottenuti nel 2022 dalla meloniana Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia, c’è anche quello da cinquemila euro di AdnKronos Comunicazione, di cui è proprietaria la Gmc, Giuseppe Marra Communications che fa capo a Pippo Marra, patron dell’omonima agenzia di stampa, l’Adnkronos. La srl, che tra le altre cose si occupa di relazioni pubbliche per enti e imprese, è presieduta dal 2016 dall’ex vicecomandante della Guardia di finanza e amico di Marra, Mi

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Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.