Fratelli di Marra: il finanziamento di Adn a Chiara Colosimo

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Tra i finanziamenti ottenuti nel 2022 dalla meloniana Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia, c’è anche quello da cinquemila euro di AdnKronos Comunicazione, di cui è proprietaria la Gmc, Giuseppe Marra Communications che fa capo a Pippo Marra, patron dell’omonima agenzia di stampa, l’Adnkronos. La srl, che tra le altre cose si occupa di relazioni pubbliche per enti e imprese, è presieduta dal 2016 dall’ex vicecomandante della Guardia di finanza e amico di Marra, Mi