Fratelli d’Italia, chat antisemite dimenticate. In Trentino nessuna espulsione

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Fratelli d’Italia non ha sanzionato gli autori delle frasi antisemite pubblicate in chat da alcuni dirigenti del partito in Trentino. La storia, raccontata da Domani a fine a maggio, non ha avuto conseguenze. Facciamo un passo indietro. In un gruppo WhatsApp di militanti di FdI, che avevano partecipato al congresso locale, erano state pubblicate frasi pesanti. «Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci», scriveva Cristian Zanetti, ora componente del coordinamento provinciale di FdI e candidat