Il deputato: «Fisco, accordo vicino. Sull’Ucraina, chi mette in conto una rottura ne sarà responsabile». E sulle primarie? «Non le volevo, ma la scelta è fatta. Senza un nostro candidato, non partecipiamo»

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Nicola Fratoianni (co-leader Avs, ndr) per il presidente La Russa se la Consulta cancellasse l’indicazione del premier dal Melonellum, sarebbe un «indebito aiuto alla sinistra». Cascano le braccia, mancano le parole. Non abbiamo finito di parlare dell’ultima sua trovata, sul fascismo insediatosi per via elettorale, che La Russa pronuncia parole che hanno il puzzo dell’intimidazione verso la Corte. Non è un incidente lessicale: segnala il rischio che la destra proietta sul paese. Ogni giorno esp