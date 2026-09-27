Futuro nazionale, come costruire il consenso: la “bestiolina” di Vannacci

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«Se arriviamo al 7 per cento in Calabria abbiamo raggiunto il risultato che ci siamo prefissati». Così Massimiliano Simoni, coordinatore di Futuro Nazionale, parlando con Domani ridimensiona le parole di Roberto Vannacci di qualche giorno fa: «Reggio Calabria sarà la nostra Sassonia», «possiamo arrivare al 90 per cento», aveva detto l’ex generale, riferendosi al trionfo di AfD in Germania. Oggi e domani si svolgono le elezioni suppletive per il collegio uninominale di Reggio Calabria, per decide