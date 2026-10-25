Gadget siciliani, agende e non solo per 22mila euro

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Mentre in Sicilia è stata votata l’ennesima manovra finanziaria con le immancabili mancette da fare arrivare nei territori di riferimento dei deputati regionali, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha fatto incetta di ammennicoli con il logo dell’Assemblea. Gli uffici hanno disposto due mandati di pagamento per acquistare materiale di rappresentanza: 22.240 euro sono stati spesi per una fornitura di gadget, dopo che un primo preventivo di circa 18mila euro era stato rivisto al rialzo, ment