Le richieste di Galvagno

Gadget siciliani, agende e non solo per 22mila euro

Simone Olivelli
25 ottobre 2026 • 23:55
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Gli uffici dell’Assemblea regionale siciliano hanno disposto due mandati di pagamento per acquistare materiale di rappresentanza. Tra cui agende nuove di pelle

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Mentre in Sicilia è stata votata l’ennesima manovra finanziaria con le immancabili mancette da fare arrivare nei territori di riferimento dei deputati regionali, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha fatto incetta di ammennicoli con il logo dell’Assemblea. Gli uffici hanno disposto due mandati di pagamento per acquistare materiale di rappresentanza: 22.240 euro sono stati spesi per una fornitura di gadget, dopo che un primo preventivo di circa 18mila euro era stato rivisto al rialzo, ment

Simone Olivelli
Simone Olivelli
Simone Olivelli

Collaboratore di Domani. Siciliano, da anni si occupa di storie di mafie, corruzione e infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni. Nel 2022 ha ricevuto la menzione speciale in occasione del Premio Fava Giovani.