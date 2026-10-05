Galateo de’ noantri: l’ambasciatore spagnolo, Dalí e lo sgarbo di Meloni

Palazzo Chigi ha messo mettendo ai margini l’omologo spagnolo Fernández-Palacios, nonostante l’ambasciata abbia offerto il patrocinio alla mostra di Dalì. Al suo posto lo statunitense Fertitta. Meloni fa il bis con l’esclusione di Salis al salone nautico di Genova

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Non solo lo sgarbo istituzionale alla sindaca di Genova, Silvia Salis, tagliata fuori dall’inaugurazione del salone nautico da Giorgia Meloni nei giorni scorsi. La presidente del Consiglio ha fatto un bis, ancora più clamoroso, con una sgrammaticatura diplomatica che ha fatto infuriare il governo spagnolo. E, anche in questo caso proprio come a Genova, la premier ha scaricato la colpa sull’organizzazione. La vicenda è legata alla mostra di Dalí, inaugurata al Palazzo Reale di Milano lo scorso