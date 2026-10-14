Per il Nord scende in campo Garavaglia, è lui l’anti Salvini al congresso della Lega

Il senatore annuncia la sua candidatura in vista del 24 ottobre: «Non siamo un partito di estrema destra. Noi siamo federalisti e siamo il partito dei territori». Una mossa che spiazza tutti e fa piacere all’asse del Nord che critica la leadership del Capitano

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È il nome che non ti aspetti, lo sfidante che rimescola le carte. O, almeno, è quello che spera di fare. Massimo Garavaglia ha deciso di candidarsi al congresso della Lega. Il 24 e il 25 ottobre Matteo Salvini avrà quindi un rivale che gli contenderà la poltrona di segretario. La mossa, preannunciata a Il Foglio e poi confermata alle agenzie di stampa, è arrivata a sorpresa. ANSA Radici a Cuggiono, nell’hinterland milanese, Garavaglia, senatore e già ministro del Turismo ed ex vice delle Finanz