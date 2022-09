In case, scuole e uffici ci sarà il tetto a 19 gradi. Il ministro della Transizione ha presentato le contromisure al ricatto di Putin in Consiglio dei ministri. ll piano di aiuti arriverà la settimana prossima

La crisi del metano arriverà nelle case. Dal primo ottobre termosifoni giù di un grado le temperature, da 20 a 19 gradi, in case, condomini ed uffici pubblici. Allo stesso modo gli impianti di riscaldamento rimarranno accesi per un’ora in meno rispetto a quanto avviene oggi. Questo quanto ha annunciato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, presentando il piano di risparmio energetico del governo.

La scuola

Nel Consiglio dei ministri terminato da pochi minuti a Palazzo Chigi, a quanto apprende l'Adnkronos si è parlato anche della scuola, riguardo alla possibilità, avanzata dai presidi, di chiudere il sabato (o fare ricorso alla dad) o accorpare orari per ridurre i consumi energetici.

Fonti di governo raccontano che nel corso del Cdm è stata «bocciata totalmente» questa ipotesi, «respinta in tutto e per tutto» dal governo, alle prese con l'informativa del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sul piano di risparmio per il gas. «Le scuole non si toccano, questo è emerso con chiarezza», ha spiegato un ministro al termine del Cdm.

Il decreto Aiuti

Intanto è in preparazione un nuovo decreto Aiuti. Il testo, che non è stato messo all’ordine del giorno oggi, dovrebbe arrivare la settimana prossima. Attualmente si lavora sulle coperture.

