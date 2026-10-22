Gemitaiz: «Troppa frustrazione, le proteste dei ragazzi non finiranno presto»

Il rapper romano si unisce ai colleghi che prendono posizione sulle piazze che stanno infiammando anche l’Italia. «Se non cambia nulla non penso che questo tipo di proteste andranno a scemare. C’è un livello di frustrazione e di violenza, anche fisica, nella vita quotidiana delle persone, che questo tipo di risposta ce l’aspettavamo da tempo»

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«Se non cambia nulla non penso che questo tipo di proteste andranno a scemare. C’è un livello di frustrazione e di violenza, anche fisica, nella vita quotidiana delle persone, che questo tipo di risposta ce l’aspettavamo da tempo, la penso come Marracash». Romano, classe 1988, Gemitaiz è uno dei rapper più rispettato e seguito, anche tra i giovanissimi, non ha mai nascosto il suo pensiero. Nel suo ultimo Elsewhere «Prendo le parti di chi non c'ha mai avuto una scelta», come rappa in Tra le nuvol