Intervista

Gemitaiz: «Troppa frustrazione, le proteste dei ragazzi non finiranno presto»

Emanuela Del Frate
22 ottobre 2026 • 07:00Aggiornato, 22 ottobre 2026 • 10:04
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Il rapper romano si unisce ai colleghi che prendono posizione sulle piazze che stanno infiammando anche l’Italia. «Se non cambia nulla non penso che questo tipo di proteste andranno a scemare. C’è un livello di frustrazione e di violenza, anche fisica, nella vita quotidiana delle persone, che questo tipo di risposta ce l’aspettavamo da tempo»

«Se non cambia nulla non penso che questo tipo di proteste andranno a scemare. C’è un livello di frustrazione e di violenza, anche fisica, nella vita quotidiana delle persone, che questo tipo di risposta ce l’aspettavamo da tempo, la penso come Marracash». Romano, classe 1988, Gemitaiz è uno dei rapper più rispettato e seguito, anche tra i giovanissimi, non ha mai nascosto il suo pensiero. Nel suo ultimo Elsewhere «Prendo le parti di chi non c'ha mai avuto una scelta», come rappa in Tra le nuvol

Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021