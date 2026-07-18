tra procedimenti aperti e attacchi della destra

Genova è uno spartiacque, la strada fino al reato di tortura in tribunale

Marika Ikonomu
Segui Domani su Google
18 luglio 2026 • 07:00

Dai fatti del 2001 sono serviti altri 12 anni per introdurre una fattispecie di compromesso. In nove anni diversi i processi avviati: «È importante nominare questo delitto nelle aule»

Genova è uno spartiacque. In quel luglio del 2001 è nata la consapevolezza di una mancanza: non c’era la possibilità di punire coloro che si erano macchiati di crimini contro l’umanità. Sono serviti altri 12 anni per riuscire a introdurre nell’ordinamento il delitto di tortura, previsto dalla Convenzione Onu ratificata dall’Italia nel 1989. Se nel 2001 ci fosse stato il reato di tortura, spiega Simona Filippi, avvocata dell’associazione Antigone, «non c’è dubbio che i processi sui fatti di Genov

Marika Ikonomu
Marika Ikonomu
Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali