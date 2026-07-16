Genova venticinque anni dopo, ritrovare il sogno di un altro mondo possibile

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Cos’è Genova per noi? Non solo per chi nel 2001 aveva vent’anni, ma per tutte e tutti noi – chi ha passato l’età migliore della vita e chi ha vent’anni oggi e allora non c’era – che osserviamo con orrore il corso intrapreso dalla politica mondiale. Perché tornare ai fatti di allora? In questi stessi giorni di luglio, venticinque anni fa, un popolo vasto e plurale di attiviste e attivisti si riversava nel capoluogo ligure, destinato a riunire gli otto “grandi”, le maggiori potenze industriali del