Da Terrazza Sentimento ai giornali: Genovese ora pensa a Liberazione

Liberazione, già quotidiano di riferimento di Rifondazione comunista, era stato diretto da Sansonetti, che potrebbe riportarlo alle stampe con il sostegno dell’ex re delle startup. Poi condannato per i fatti di Terrazza sentimento
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Piero Sansonetti vuole riportare in edicola Liberazione grazie ad Alberto Genovese, l’imprenditore finito in carcere per aver drogato e violentato due ragazze durante le feste di Terrazza Sentimento, a Milano. Il progetto editoriale, secondo quanto risulta a Domani, avrebbe iniziato il decollo un paio di settimane fa, dopo la chiusura de L’Unità, di cui Sansonetti è stato l’ultimo direttore. L’editore Alfredo Romeo ha sospeso le pubblicazioni del quotidiano, licenziando tutta la redazione e dand