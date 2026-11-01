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Da Terrazza Sentimento ai giornali: Genovese ora pensa a Liberazione

Ivan Righi
01 novembre 2026 • 23:50
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Liberazione, già quotidiano di riferimento di Rifondazione comunista, era stato diretto da Sansonetti, che potrebbe riportarlo alle stampe con il sostegno dell’ex re delle startup. Poi condannato per i fatti di Terrazza sentimento

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Piero Sansonetti vuole riportare in edicola Liberazione grazie ad Alberto Genovese, l’imprenditore finito in carcere per aver drogato e violentato due ragazze durante le feste di Terrazza Sentimento, a Milano. Il progetto editoriale, secondo quanto risulta a Domani, avrebbe iniziato il decollo un paio di settimane fa, dopo la chiusura de L’Unità, di cui Sansonetti è stato l’ultimo direttore. L’editore Alfredo Romeo ha sospeso le pubblicazioni del quotidiano, licenziando tutta la redazione e dand

Ivan Righi