Da Terrazza Sentimento ai giornali: Genovese ora pensa a Liberazione

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Piero Sansonetti vuole riportare in edicola Liberazione grazie ad Alberto Genovese, l’imprenditore finito in carcere per aver drogato e violentato due ragazze durante le feste di Terrazza Sentimento, a Milano. Il progetto editoriale, secondo quanto risulta a Domani, avrebbe iniziato il decollo un paio di settimane fa, dopo la chiusura de L’Unità, di cui Sansonetti è stato l’ultimo direttore. L’editore Alfredo Romeo ha sospeso le pubblicazioni del quotidiano, licenziando tutta la redazione e dand