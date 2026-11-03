l’intervista

Gentiloni: «Dalle urne negli Usa effetti a catena. Alle primarie no al voto via web»

Lisa Di Giuseppe
03 novembre 2026 • 06:00
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Per l’ex commissario europeo una sconfitta di Trump «mostrerebbe il bluff dei sovranisti». I giovani in piazza? «Dobbiamo mettere al centro l’affordability e l’Europa dei diritti»

«Non sono in grado di offrire risposte concrete ai problemi delle persone». Secondo Paolo Gentiloni, ex premier e commissario europeo, oltre che ospite della tre giorni “European Democracies in an International System in Transition”, organizzata dalla Friedrich Ebert Stiftung (vicina alla Spd tedesca), le elezioni di midterm possono essere l’occasione di svelare il bluff dei nazionalisti, di là e di qua dall’Atlantico. Dal Dopoguerra l’Unione si è allargata progressivamente al gruppo di 27 di og

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth