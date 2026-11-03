Gentiloni: «Dalle urne negli Usa effetti a catena. Alle primarie no al voto via web»

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«Non sono in grado di offrire risposte concrete ai problemi delle persone». Secondo Paolo Gentiloni, ex premier e commissario europeo, oltre che ospite della tre giorni “European Democracies in an International System in Transition”, organizzata dalla Friedrich Ebert Stiftung (vicina alla Spd tedesca), le elezioni di midterm possono essere l’occasione di svelare il bluff dei nazionalisti, di là e di qua dall’Atlantico. Dal Dopoguerra l’Unione si è allargata progressivamente al gruppo di 27 di og