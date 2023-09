Palazzo Chigi risponde con «grande stupore» per «l’imminente finanziamento a delle Ong per un progetto di assistenza di migranti sul territorio italiano e un progetto di “salvataggi” in mare» finanziato dal Bundestag

Mentre si registra una breve tregua degli sbarchi a Lampedusa, il governo si scontra con le critiche alla sua gestione dei flussi migratori, in Italia e all’estero, nello specifico in Germania, paese che è tornato alla linea dura contro Giorgia Meloni.

La ministra dell’Interno Nancy Faeser ha detto che «l’Italia non si attiene» al meccanismo «di riammissione» previsto da Dublino. «E fino a quando l'Italia non lo farà, non accoglieremo più rifugiati». Nell’Unione Europea, ha spiegato, è stato concertato un meccanismo di solidarietà: Roma deve ora «venirci incontro» e adempiere ai suoi obblighi. Intanto sono stati sbloccati i fondi del Bundestag per il supporto dei migranti in Italia e i salvataggi in mare.

Da palazzo Chigi sono arrivate le critiche per il progetto annunciato dal ministero degli Esteri. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha detto di non saperne niente, ma fonti del governo hanno espresso «grande stupore» per «la notizia riportata dalle agenzie». Il governo italiano, proseguono le stesse fonti, «prenderà immediatamente contatto con le autorità tedesche per un chiarimento».

I Cpr e le regioni

In Italia a creare scompiglio è invece la promessa di creare Centri per la permanenza e il rimpatrio «in ogni regione». Un proclama che risale a mesi fa, e che adesso con un ulteriore decreto il governo Meloni ha deciso debba coinvolgere il ministero della Difesa.

Il piano di costruzione dei nuovi centri che dovrà essere approntato dal ministro Guido Crosetto non è ancora stato presentato, ma anche le sole ipotesi non piacciono a nessuno.

Parte della fronda delle regioni anche il presidente del Veneto Luca Zaia, della Lega, che dopo un’intervista critica di giovedì, venerdì si è espresso in maniera ancora più netta. «Il Cpr non risolve il problema degli arrivi, questo lo dobbiamo dire per essere corretti nei confronti dei cittadini, visto e considerato che quest'anno avremo più o meno 140-150mila persone che dovranno essere rimpatriate, e si consideri che mediamente ogni anno l'Italia riesce a far rimpatriare dalle 3.500 alle 4.000 persone, quando va bene».

Il Veneto non ha ancora avuto comunicazioni di nuove strutture in regione. Il governatore se la prende con l’Europa e non solo: «Stiamo affrontando il mare pensando di svuotarlo con un secchio». Come riportato da Domani, secondo un report dei servizi segreti sono previsti per 2 milioni di persone spostamenti interni e verso l’Europa.

I Cpr sono luoghi dove negli anni si sono susseguite accuse di violenze sui migranti e mancanza di caratteristiche che assicurino una vita dignitosa. L’attuale disciplina dei Cpr – aggiornata con il decreto Cutro - prevede che vengano ospitati i migranti che hanno commesso reati, su provvedimento di un giudice, o per motivi gravi su disposizione del questore o del prefetto; ma anche i migranti che sono in attesa di risposta alla richiesta d’asilo o da rimpatriare.

L’esecutivo ha deciso di concedere la possibilità evitare lo stato detentivo per coloro che hanno fatto ricorso per ottenere l’asilo, ma solo dopo il pagamento di una “garanzia”: 5mila euro per vitto, alloggio ed eventuale rimpatrio, che finiranno direttamente nelle casse dello stato qualora il migrante si allontani indebitamente.

Intanto l’Europa ha deciso di sbloccare i fondi alla Tunisia, il principale paese da cui partono le persone migranti, «a sostegno dell'attuazione del memorandum d’intesa». Un «sostegno al bilancio della Tunisia di 60 milioni di euro e un pacchetto di assistenza operativa in materia di migrazione del valore di circa 67 milioni di euro».

Questo primo pacchetto, ha assicurato Ana Pisonero, portavoce della Commissione Ue per il Vicinato, l'allargamento e i partenariati internazionali «si basa sulla stretta collaborazione tra l'Ue e la Tunisia per quanto riguarda la repressione delle reti di contrabbando illegale. La Commissione sta accelerando sia i programmi in corso che le azioni nell'ambito della nuova assistenza legata al memorandum d'intesa, che ci aiuterà ad affrontare la situazione urgente che vediamo oggi a Lampedusa, in linea anche con il piano in 10 punti della Commissione per Lampedusa», ha aggiunto la portavoce Ue.

