Navi-villaggio fuori tempo, i Giochi del Mediterraneo sul filo

Gaetano De Monte
26 gennaio 2026 • 07:00

Le principali strutture da utilizzare per l’evento, che si terrà in Puglia ad agosto del 2026, saranno collaudate a luglio, poco prima dell’inaugurazione. I rilievi della Corte dei conti

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

I Giochi del Mediterraneo nel segno dei ritardi. Le principali strutture da utilizzare per l’evento, che si terrà in Puglia ad agosto del 2026, saranno collaudate a luglio, poco prima dell’inaugurazione. Si parla dello stadio del nuoto Torre D’Ayala, il glorioso stadio del Taranto, dedicato a Erasmo Iacovone, il centro nautico Torpediniere e la copertura dello stadio Ettore Giardiniero di Lecce. Lo ha ammesso il commissario straordinario di governo, l’imprenditore Massimo Ferrarese, rispondendo

Nato a Taranto nel 1984, vive a Roma. Giornalista, si occupa di conflitti ambientali, mafie, migrazioni, violazioni di diritti umani. Ha scritto articoli e inchieste per quotidiani e riviste. Ha vinto i premi giornalistici: "Giovani reporter contro l'usura", "Michele Frascaro" e "Tommaso Francavilla". 