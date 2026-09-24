la manovra

Giorgetti e il favore dall’Istat. La crisi del debito fa paura

Stefano Iannaccone
24 settembre 2026 • 20:21Aggiornato, 24 settembre 2026 • 20:56
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Dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione, destra “costretta” alla responsabilità. Meloni: «Meno tasse», ma il 65 per cento dell’Irpef è pagato da solo 8 milioni di contribuenti

La mancata fuoriuscita dalla procedura di infrazione potrebbe non essere un male in senso assoluto. Almeno per il ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti, più attento a salvare i conti del paese che ad assecondare le brame di propaganda elettorale dei leader al governo. Il dato del deficit confermato al 3,1 per cento costringe infatti la destra ad affrontare la prossima manovra con un’ottica responsabile, anche nel timore di una possibile tempesta finanziaria che avrebbe effetti soprattut

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.