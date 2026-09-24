Giorgetti e il favore dall’Istat. La crisi del debito fa paura

Dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione, destra “costretta” alla responsabilità. Meloni: «Meno tasse», ma il 65 per cento dell’Irpef è pagato da solo 8 milioni di contribuenti
La mancata fuoriuscita dalla procedura di infrazione potrebbe non essere un male in senso assoluto. Almeno per il ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti, più attento a salvare i conti del paese che ad assecondare le brame di propaganda elettorale dei leader al governo. Il dato del deficit confermato al 3,1 per cento costringe infatti la destra ad affrontare la prossima manovra con un’ottica responsabile, anche nel timore di una possibile tempesta finanziaria che avrebbe effetti soprattut