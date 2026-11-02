Giorgetti liberista, Meloni no. Il governo è diviso su Generali

L’esecutivo è in teoria in tribuna a guardare la partita, dato che si tratta di aziende private e per di più quotate, ma lo Stato italiano un ruolo ce l’ha. Prima che tutte le conseguenze dell’Opas di Intesa si possano realizzare c’è infatti da attendere l’Antitrust

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A Siena è finita come previsto. L’assemblea del Monte dei Paschi ha bocciato il piano del ceo Luigi Lovaglio decretando di fatto la vittoria di Intesa Sanpaolo. I tre azionisti principali di Mps – Delfin, Caltagirone ed Edizione – avevano già detto di voler votare contro, insieme ad alcuni fondi e alla banca centrale norvegese. La maggioranza degli soci alla fine si è accodata. Lovaglio ne esce sconfitto, così come ammaccate risultano le ambizioni del governo che aveva puntato su di lui per crea