Il continuo risiko bancario

Giorgetti liberista, Meloni no. Il governo è diviso su Generali

Stefano Vergine
02 novembre 2026 • 07:00
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L’esecutivo è in teoria in tribuna a guardare la partita, dato che si tratta di aziende private e per di più quotate, ma lo Stato italiano un ruolo ce l’ha. Prima che tutte le conseguenze dell’Opas di Intesa si possano realizzare c’è infatti da attendere l’Antitrust

A Siena è finita come previsto. L’assemblea del Monte dei Paschi ha bocciato il piano del ceo Luigi Lovaglio decretando di fatto la vittoria di Intesa Sanpaolo. I tre azionisti principali di Mps – Delfin, Caltagirone ed Edizione – avevano già detto di voler votare contro, insieme ad alcuni fondi e alla banca centrale norvegese. La maggioranza degli soci alla fine si è accodata. Lovaglio ne esce sconfitto, così come ammaccate risultano le ambizioni del governo che aveva puntato su di lui per crea

Stefano Vergine
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Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.