La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene al suo primo “premier question time” alla Camera per rispondere alle interrogazioni dei parlamentari. La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein le chiederà spiegazioni sulle sue intenzioni sul salario minimo, ma in apertura è stata interrogata sul naufragio al largo della Libia. Il deputato Riccardo Magi di PiùEuropa ha chiesto come mai l’Italia non è intervenuta: «La nostra coscienza è a posto», ha detto Meloni.

Le risposte del governo

L’esecutivo sul naufragio ha citato il comandante della guardia costiera Roberto D’Arrigo: «Tutte le norme sono state applicate». L’Italia non è intervenuta e sono morte 30 persone: «Il tragico evento del naufragio di una barca affondata che ha portato alla morte di 30 dei 47 migranti a bordo, si è svolto area Sar di responsabilità della Libia ed è stato inizialmente coordinato dalle autorità libiche», ha detto Meloni.

L'Italia «ha poi assunto il coordinamento una volta ricevuta la comunicazione dell'impossibilità da parte delle autorità libiche di impiegare mezzi e su esplicita richiesta delle stesse». Così come fatto dopo il naufragio sulle coste di Steccato di Cutro, la presidente del Consiglio è tornata a parlare dei trafficanti: «Per fini politici si finisce per mettere in discussione chi salva le vite e per calunniare l'Italia intera».

Per le morti in mare «dobbiamo prevenire i trafficanti e investire sulle rotte legali, la nostra coscienza è a posto. Spero che chi attacca il governo e non dice nulla sugli scafisti possa dire lo stesso». Dopo l’interrogazione di Noi moderati ha aggiunto che «c’è una pressione migratoria che ha pochi precedenti» e «ci sono interessi di potenti organizzazioni criminali con potenti collegamenti transnazionali». Poi è tornata sul “piano Mattei” di «cooperazione» per «garantire il fondamentale diritto per gli africani di non essere obbligati a migrare».

L’ambiente

Il deputato Angelo Bonelli, di Europa Verde, ha portato alla presidente la questione nucleare, su cui la Lega si è dimostrata sempre a favore. «Non siamo pericolosi negazionisti climatici», ha tenuto a premettere Meloni, che ha detto che l'esecutivo sul nucleare non farà nulla senza l’indirizzo del parlamento. Sulle case green invece, direttiva approvata a livello europeo, invece, continua a dire no. Dal 2024 intanto le nuove norme bloccano gli incentivi alle caldaie a gas. Meloni ha tenuto invece a parlare di metano: «La fonte della transizione», e del biometano. Due combustibili «che riguardano l’Eni», ha ricordato Bonelli in replica.

Il ritorno di Montaruli

Fratelli d’Italia dal canto suo ha deciso di essere rappresentato come gruppo dalla deputata pregiudicata Augusta Montaruli, che ha parlato di automotive. Montaruli ha apprezzato il rinvio dello stop a livello Ue delle auto a combustione dal 2035. Per Meloni incentivare l’elettrico è un rischio: «La transizione verde si può raggiungere con altri ambiti rispetto all’elettrico. Il biometano, l’idrogeno. Moduliamo gli incentivi in modo che garantisca l’uscita dai carburanti inquinanti ma senza l’appiattimento» sulla strada europea. «Si è aperto un dibattito grazie alla posizione italiana. La presidenza svedese ha rinviato l’approvazione». Montaruli ha solo ringraziato.

«Non ha capito la domanda»

Il Movimento 5 stelle ha presentato un’interrogazione sulle iniziative volte a prevedere un contributo di solidarietà a carico del settore bancario, in relazione all’aumento dei tassi di interesse e agli effetti su famiglie e imprese. Meloni ha parlato dei danni economici del Superbonus per le ristrutturazioni. Il capogruppo Francesco Silvestri ha ribattuto: «Non ha capito la domanda».

