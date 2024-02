L’assemblea del Tg1 si è pronunciata contro la decisione, imposta dall’azienda, di spostare la rubrica economica all’edizione delle 8 da quella delle 13.30 per evitare l’abbassamento degli ascolti. Intanto, Meloni approfitta dell’ospitalità di Bruno Vespa in vista delle elezioni in Sardegna

Polemica dalle opposizioni per l’ospitata di Giorgia Meloni a Raiuno in prossimità delle elezioni regionali in Sardegna. La premier sarà ospite stasera di Bruno Vespa ben due volte, prima a Cinque minuti e poi a Porta a porta.

Per grillini e dem una nuova prova che la Rai sta diventando Telemeloni: «Domenica si vota in Sardegna e Bruno Vespa stende il tappeto rosso a Giorgia Meloni invitandola a ben due trasmissioni in una sola serata. Evidentemente non poteva aspettare qualche giorno in più e intervistarla lunedì. Un bel favore alla premier, non c'è che dire» dicono gli esponenti del M5s in commissione Vigilanza. Sulla stessa lunghezza d’onda il Pd, che parla di «scorpacciata degli spazi Rai», arrivando a chiedersi se «tutto è normale?»

Polemica Tg1

L’assemblea del Tg1 intanto si schiera compatta contro la decisione di spostare la rubrica Economia del Tg1 all’edizione del mattino da quella dell’ora di pranzo. Le motivazioni addotte dalla Rai, si legge in un comunicato dell’assemblea dei giornalisti, sarebbero «relative al calo dei dati d’ascolto». A seguire il Tg1 c’è nei giorni feriali il programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo.

La ragione dello spostamento, filtra dall’azienda, sarebbe quello di agevolare il programma pomeridiano di Raiuno. I giornalisti non sono d’accordo: «L’informazione del servizio pubblico in nessuno spazio può essere soggetta ai dati del marketing. L’assemblea chiede un ulteriore confronto e approfondimento sulle ragioni del cambio e sul rapporto costi-benefici di tale proposta».

