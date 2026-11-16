razza poltrona

Cinematografia nera, Melelli al Centro sperimentale

Lisa Di Giuseppe
16 novembre 2026 • 07:00
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Fabio Melelli è stato scelto dal ministero della Cultura come prossimo preside del Centro sperimentale di cinematografia. Era nella commissione che ha respinto la richiesta di finanziamenti per il film su Giulio Regeni

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Alessandro Giuli ha un uomo per tutte le stagioni. O, quantomeno, per tutti gli incarichi: Fabio Melelli è la risposta a tanti quesiti al ministero della Cultura. Il più recente è quello che riguarda il prossimo preside del Centro sperimentale di cinematografia, vacante dall’inizio dell’estate. Il compenso è di 80mila euro lordi e la procedura di selezione si è conclusa a luglio, ma lo storico del cinema Melelli è entrato ufficialmente in carica il 9 novembre scorso. Il suo curriculum è folto di

Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth