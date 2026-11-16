Cinematografia nera, Melelli al Centro sperimentale

Fabio Melelli è stato scelto dal ministero della Cultura come prossimo preside del Centro sperimentale di cinematografia. Era nella commissione che ha respinto la richiesta di finanziamenti per il film su Giulio Regeni

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Alessandro Giuli ha un uomo per tutte le stagioni. O, quantomeno, per tutti gli incarichi: Fabio Melelli è la risposta a tanti quesiti al ministero della Cultura. Il più recente è quello che riguarda il prossimo preside del Centro sperimentale di cinematografia, vacante dall’inizio dell’estate. Il compenso è di 80mila euro lordi e la procedura di selezione si è conclusa a luglio, ma lo storico del cinema Melelli è entrato ufficialmente in carica il 9 novembre scorso. Il suo curriculum è folto di