L’italia di domani

Giuseppe Conte: «Io andrò ad Atreju. Sulle armi a Kiev la sintesi è possibile»

Daniela Preziosi
15 novembre 2026 • 21:12
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L’ex premier al nostro Festival: sì alla sicurezza cyber, no agli F35. Renzi affidabile? Un tema per tutti. Le primarie non siano fra partiti 

Presidente Conte, il M5s propone il ritorno del reddito di cittadinanza. La destra attacca sulle truffe dei tempi in cui il reddito c’era, con i suoi due governi. Starete più attenti? Intanto il dato divulgato da Fabio Vitale, nominato al cda dell’Inps da FdI, e amico del ministro Lollobrigida, non è scientifico. La Guardia di finanza ha certificato truffe nell’ordine di 660 milioni: è il 2 per cento dell’ammontare complessivo, una percentuale di abusi ben al di sotto di altri sussidi. Dico a V

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.