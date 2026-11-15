Giuseppe Conte: «Io andrò ad Atreju. Sulle armi a Kiev la sintesi è possibile»

L’ex premier al nostro Festival: sì alla sicurezza cyber, no agli F35. Renzi affidabile? Un tema per tutti. Le primarie non siano fra partiti
Presidente Conte, il M5s propone il ritorno del reddito di cittadinanza. La destra attacca sulle truffe dei tempi in cui il reddito c’era, con i suoi due governi. Starete più attenti? Intanto il dato divulgato da Fabio Vitale, nominato al cda dell’Inps da FdI, e amico del ministro Lollobrigida, non è scientifico. La Guardia di finanza ha certificato truffe nell’ordine di 660 milioni: è il 2 per cento dell’ammontare complessivo, una percentuale di abusi ben al di sotto di altri sussidi. Dico a V