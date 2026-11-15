Giuseppe Conte: «Io andrò ad Atreju. Sulle armi a Kiev la sintesi è possibile»

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Presidente Conte, il M5s propone il ritorno del reddito di cittadinanza. La destra attacca sulle truffe dei tempi in cui il reddito c’era, con i suoi due governi. Starete più attenti? Intanto il dato divulgato da Fabio Vitale, nominato al cda dell’Inps da FdI, e amico del ministro Lollobrigida, non è scientifico. La Guardia di finanza ha certificato truffe nell’ordine di 660 milioni: è il 2 per cento dell’ammontare complessivo, una percentuale di abusi ben al di sotto di altri sussidi. Dico a V