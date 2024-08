Mentre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, concludeva le sue vacanze estive, nel suo partito è tornato ad affacciarsi il fantasma di sempre: il passato nero. Le due anime della destra che continuano a dirsi divise, in realtà sono più vicine che mai e si ritrovano anche davanti al notaio. Quella dei saluti romani, dei pestaggi, del “boia chi molla”, e quella istituzionale, che ha conquistato i palazzi.

La prima e la seconda si incrociano nella vita di tanti che oggi sono classe dirigente del partito meloniano. Un patto che è stato rinsaldato anche di recente quando, come ha svelato questo giornale, la fondazione An ha contribuito all’acquisto della sede di Acca Larentia da parte dell’omonima associazione estremista, “Acca Larenzia”. In particolare la cassaforte di FdI, nel cui cda siede Arianna Meloni e altri esponenti del partito, ha versato 30 mila euro per sostenere gli estremisti nell’acquisto del sacrario della destra nazionalista.

Nel board in carica ci sono anche i deputati Fabio Rampelli, vice presidente della camera dei Deputati, Luca Sbardella, oltre alla sorella della presidente del Consiglio, numero uno della segreteria politica del partito. Nel cda siedono anche personalità che hanno posizioni divergenti sulla politica estera, componenti di altri partiti, ma uniti dalla comune militanza in An e dalla stessa matrice politica.

Gramazio

C’è chi svolge il mestiere di pontiere tra i due mondi. Si chiama Domenico Gramazio. Tra i soci dell’associazione costituita da militanti di Casapound, i cugini che ancora oggi esaltano la storia del ventennio fascista con cimeli, busti e ritratti. Semplicemente perché lui ne fa parte.

L’associazione Acca Larenzia, infatti, ha due soci: Mirko Giannotta, deceduto a fine luglio, figlio di Carlo, entrambi volti noti dell’estremismo di destra; il secondo è proprio Gramazio, ras della politica laziale con Alleanza nazionale, che ha un ruolo anche nell’omonima fondazione che ha regalato 30mila euro ai neofascisti per l’acquisto della sezione di Acca Larentia. Gramazio era presente, nell’agosto 2012, all’inaugurazione del sacrario dedicato al gerarca fascista, Rodolfo Graziani, con lui a celebrare il macellaio, così chiamato per le brutalità compiute nella campagna d’Africa, c’era anche Francesco Lollobrigida.

Ma che ruolo svolge Gramazio nella fondazione? Nella relazione di gestione del presidente del cda, Giuseppe Valentino, si ricorda l’impegno per riportare in auge il premio Caravella Tricolore. L’artefice e organizzatore è proprio Gramazio che, nel novembre 2021, ha premiato Giorgia Meloni. «Mi sento a casa, bando alle formalità», diceva la presidente del Consiglio parlando del suo libro e ricordando l’importanza della memoria.

Con Carminati

Proprio la memoria ci porta indietro di qualche anno, al 2013, quando Gramazio conversava non con la futura presidente del Consiglio, ma con gente di tutt’altra estrazione. A pizzicarlo in quel pranzo erano stati i carabinieri del Ros su ordine della procura di Roma nella famosa indagine mafia capitale, ribattezzata mazzetta capitale, nella quale Luca Gramazio, figlio di Domenico, e consigliere regionale delle destre, è stato condannato in via definitiva.

La trattoria dove si era tenuto il famoso pranzo è in zona Tuscolana, dove il politico ha iniziato la sua carriera costruendo la sua rete di consensi e potere che si è radicata in particolare nel settore della sanità convenzionata, è stato vice presidente della commissione in Senato e delegato dell’allora sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

Quel giorno le cimici dei militari intercettano una conversazione tra i Gramazio, padre e figlio, e Massimo Carminati, er cecato: il nero della Banda della Magliana, l’ex Nar, l’autore della misteriosa rapina al caveau della banca di Roma all’interno del palazzo di giustizia della capitale.

«Domenico Gramazio scendeva dalla sua auto ed andava incontro a Massimo Carminati, salutandolo calorosamente per poi accomodarsi ad un tavolo allestito all'aperto», descrivono così l’incontro gli inquirenti. «Lo conosco perché è stato legato alla mia famiglia in un momento difficile», dirà in aula Carminati del suo rapporto con Gramazio senior.

Barbaro allo sport

In quelle carte, anche lui come Gramazio senior mai indagato, compare un altro amico della fondazione: si tratta di Claudio Barbaro, oggi sottosegretario all’Ambiente. Negli anni nel board della fondazione An si sono dati il cambio diversi esponenti del partito, Andrea Delmastro Delle Vedove, oggi sottosegretario alla Giustizia, Ignazio La Russa, ora presidente del Senato e anche Barbaro.

Barbaro è un missino della prima ora, è stato consigliere comunale a Roma, poi deputato di An e successivamente del Pdl, un innamoramento fugace per la Lega e poi il ritorno alla fiamma. Finita l’esperienza nella fondazione con la nascita del governo Meloni, Barbaro è diventato sottosegretario all’Ambiente. Ha quote in Eurosport, una società comproprietaria di Italia Fitness, una srl che gestisce palestre e impianti sportivi, come il parco Kolbe, punto verde qualità concesso dal comune di Roma.

La passione per lo sport è antica, Barbaro presiede l’Asi (compenso di 72 mila euro annui), associazione sportive italiane, realtà nata come costola del Movimento sociale.

Barbaro non è mai stato indagato, ma negli atti dell’indagine Mondo di Mezzo si parla di lui perché grazie proprio all’attuale sottosegretario e all’ente di promozione riconosciuto dal Coni, l’ex Nar Luigi Ciavardini, aveva trovato un posto da «archivista, addetto al centralino», nel 2009.

L’estremista di destra è stato condannato per la strage di Bologna, l’orrenda carneficina fascista sulla cui matrice il partito di Meloni fatica a riconoscere le sentenze definitive. I carabinieri scrivevano anche dell’ex missino: «Barbaro risulta essere stato tratto in arresto in passato (anni 1977-1980) per associazione a delinquere, detenzione abusive di armi».Quando sono uscite queste notizie, il politico (al programma Report) ha negato dicendo di essere stato arrestato per un reato d’opinione, ma mai denunciato per associazione a delinquere.

I carabinieri continuavano ricordando una vecchia segnalazione della Digos, datata 1989: «Soggetto eversivo di destra». Una destra che non si dimentica.

