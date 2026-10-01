Bruxelles respinge la richiesta di flessibilità della premier

Gli italiani non fanno la spesa. Ma Meloni pensa solo al voto

Stefano Iannaccone
01 ottobre 2026 • 20:21
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Rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria. Anche Tamoil mette il tetto alla benzina. Il viceministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi è costretto a correggere: «L’Italia è solida»

Di questo passo gli italiani potrebbero dover tagliare il consumo di frutta e verdura. Tra le pieghe del carovita che galoppa preoccupa in particolare l’aumento degli alimenti freschi dell’1,8 per cento rispetto allo scorso anno. L’autunno, dunque, è il preludio di un inverno economico e dei consumi. Iniziano infatti le mobilitazioni nel paese. Nella giornata alcuni agricoltori e allevatori calabresi hanno bloccato lo svincolo autostradale di Pizzo Calabro, nel Vibonese, per protestare contro il

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.