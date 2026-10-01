Gli italiani non fanno la spesa. Ma Meloni pensa solo al voto

Rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria. Anche Tamoil mette il tetto alla benzina. Il viceministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi è costretto a correggere: «L’Italia è solida»

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Di questo passo gli italiani potrebbero dover tagliare il consumo di frutta e verdura. Tra le pieghe del carovita che galoppa preoccupa in particolare l’aumento degli alimenti freschi dell’1,8 per cento rispetto allo scorso anno. L’autunno, dunque, è il preludio di un inverno economico e dei consumi. Iniziano infatti le mobilitazioni nel paese. Nella giornata alcuni agricoltori e allevatori calabresi hanno bloccato lo svincolo autostradale di Pizzo Calabro, nel Vibonese, per protestare contro il