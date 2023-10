Durante la manifestazione urlavano «siamo antifascisti», per la Lega una colpa da sottomettere al giudizio dei social. La coppia «tifa per l’estrema sinistra davanti alla polizia»

Matteo Salvini ti guarda. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, dopo aver pubblicato sui suoi canali social il video della giudice Iolanda Apostolico che manifestava a Catania contro i trattenimenti di migranti sulle navi nel 2018, torna a condividere un altro girato della manifestazione. Questa volta i protagonisti sotto accusa sono «una coppia che lavora in tribunale».

Il segretario della Lega, che ancora non ha spiegato dove ha preso il primo video girato dalla parte della polizia, non si pone il problema di esporre sui canali del suo partito, un nuovo atto di accusa. I video arrivano uno dopo l’altro a cinque anni dalla manifestazione, dopo che il tribunale di Catania ha dichiarato illegittimo il nuovo decreto del governo Meloni che prevede che i richiedenti asilo paghino una cauzione, oppure finiscano reclusi in un Cpr.

La testimonianza

Nei giorni scorsi, il segretario di Sinistra italiana, Pierpaolo Montalto, ha raccontato su Facebook che al porto di Catania non c’erano però solo esponenti di «estrema sinistra», ammesso che sia un problema.

In un post su Facebook ha raccontato: «C’erano migliaia di persone, non solo le donne e gli uomini della sinistra radicale, quelli ci sono sempre stati anche quando a contestare Salvini e camerati vari eravamo in cento.

Tra quelle migliaia di persone, tanti volti noti della politica, del sindacato, dello spettacolo e di tante altre realtà sociali, professionali e anche religiose». Il vescovo di Catania, Luigi Renna, intervistato da Domani ha difeso l’operato di Apostolico.

