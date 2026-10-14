Serve la mossa del cavallo: ecco il governo Bersani I

Meloni sta per chiedere i comizi elettorali, la vittoria mutilata si avvicina. Giuseppe Conte ed Elly Schlein devono abbandonare i loro sogni di gloria. Serve dunque la mossa del cavallo, la mucca nel corridoio, il giaguaro sulla scrivania. Un padre della patria a tenervi buoni, a convincervi che stavolta, se fate vincere le Destre, vi facciamo rifare Novecento di Bertolucci nelle parti di Donald Sutherland e Laura Betti trafitti dai forconi

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Governo Renzi! Paura, eh? Ecco: cara Elly, caro Giuseppe, ora che vi siete ripresi dallo spavento, sappiate che il senatore di Rignano vi sta portando a spasso col consueto, ribaldo, mestiere. Ché di strategia, capisce il giusto. Ma di tattica… e mentre voi siete lì a baloccarvi su primarie sì, primarie no, papi e papesse straniere, Meloni sta per chiedere i comizi elettorali e manco avrete il tempo di contarvi. Poi, forse, se vincerete, di risulta e no, non vi toccherà proprio Renzi: purtroppo